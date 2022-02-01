İhlas Haber Ajansı

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Otoyol ortasında kargo transferi kamerada

Basın Ekspres yolu üzerinde bir firmaya ait araçların kargo transferi kameraya yansıdı.

4 şeritli akan trafikte kamyonetin arkasına sırayla yanaşan araçlar transferi gerçekleştirip yoluna devam etti. Yaşananlar drone ile görüntülendi.


Sabah saatlerinde Basın Ekspres üzerinde Bağcılar yol ayrımında bir firmaya ait kargo araçları ve kamyonet yolun ortasında kargo transferi gerçekleştirdi. Kamyonetin arkasına yanaşan araçlar kamyonetten aldığı paketleri kendi araçlarına yükledi yüklemesi tamamlanan yoluna devam etti. Otoyolun ortasında adeta kargo merkezi gibi çalışan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

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