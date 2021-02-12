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Otoyollardan kış lastiği denetimi

Yetkililer tarafından yapılan son kar yağışı ve don uyarıların ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Yetkililer tarafından yapılan son kar yağışı ve don uyarıların ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.


Bu hafta itibariyle başlamak üzere İstanbul genelinde don ve kar yağışlı hava uyarısı yapıldı. Yapıldı tüm uyarıların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de başta Avcılar, Hadımköy ve Mahmutbey Gişeleri olmak üzere otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimlerini artırdı. Ekipler kış lastiği takması zorunlu olan araçlarda lastik diş derinliğini ölçtü. Zorunlu olmayan araçlarda ise yine ekipler tarafından durdurularak kar yağışlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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