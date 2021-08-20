Oturduğu binanın çatısına çıkan yaşlı adam yan binanın çatısına düştü

İstanbul Sultangazi'de 95 yaşındaki yaşlı adam oturduğu 6 katlı binanın çatı katına çıktınca dengesini kaybederek, yan binanın çatısında düştü. Yaşlı adam çatıdan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye halatla bağlanarak indirildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2060 Sokakta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Şahzade Tan isimli vatandaş yaşadığı evin çatı katına çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı adam bitişikte bulunan 5 katlı yan binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni sağlık ekiplerini çatıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde yaralandığı belirlenen yaşlı adam sedyeye alındı. Dikkatli bir şekilde itfaiye ve sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaşlı adam halat yardımı ile sedyeye bağlandıktan sonra bulunduğu yerden merdiven yardımı ile indirildi. Daha sonra tedavisi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, yaklaşık 4 aydır Şahzade Tan'ın bakıcılığını yapan yabancı uyruklu kadının ise yaşlı adamın geceleri uyuyamadığını ve son zamanlarda sürekli olarak intihar edeceğini söylediği iddia edildi.