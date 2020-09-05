“ÖTV zammı iç piyasayı harekete geçirecek”

Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin ekonomide de aynı başarıyı sağladığını ve ÖTV zammı ile iç piyasanın harekete geçeceğini belirten Prof. Dr. Sudi Apak, “Türk ekonomisinin özellikle özel sektörde önemli bir hacmi var. Bu aydan itibaren ihracat yüzde 15 arttı. Üretimin de desteklenmesi ile döviz sıkıntısı da ortadan kalkacak ve ekonomi biraz daha rayına girecektir” dedi.

Covid-19 salgınına karşı Türkiye'nin almış olduğu ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve salgın sürecini kontrollü bir şekilde yürüttüğünü kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, salgın süreci ekonomik gidişatı, ‘eğitim 've 'otomotiv'e yapılan vergi düzenlemesini değerlendirdi.

İhracatta geçen seneye bakıldığında bir düşüş olduğunu ancak bir ay öncesine göre ihracatın yüzde 15 arttığını belirten Prof. Dr. Apak, “İhracattaki artış Türkiye'nin klasik ürünlerinin yanı sıra otomotiv sektöründeki yedek parça, tekstil, kimyasallar ve elektrik gibi alanların hepsinde genel bir artış söz konusu. Sene sonuna kadar geçen seneki ihracat hacmini yakalanacağımızı düşünüyorum. Yeter ki salgında ikinci dalga olmasın. Nitekim bu süreç iyi yönetiliyor, durum kontrol altında” dedi.

“Döviz tasarrufu sağlanacak”

ÖTV zammının iç piyasayı hareketlendireceğini belirten Apak, zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“ÖTV zammı Türk otomotiv piyasasında dışardan gelen araç alımını bir miktar kısacaktır. Bu zam vatandaşı iç piyasaya yönlendirmeye teşvik ediyor. Böylece Türkiye, döviz tasarrufu sağlayacak ve yurt dışı giderlerini azaltacaktır. Şu an zaten 2022 tarihinde ilk serisinin tamamlanması beklenen yerli otomobil ile ilgili de yeni ürünler üretiliyor. Bu da iç piyasayı artıracaktır. Bakıldığında zaten yerli araçlara bir yönelim söz konusu. Bunun dışında ikinci el araç piyasasında da bir artış var ve fiyatlar oldukça yüksek. Talebin bu alanda yüksek olması, iç piyasadaki araçları yaşlandırıyor. Bu da ilerisinde daha çok sorunlara neden olabilir. Bu problem yeni yerli üretimin arttırılmasıyla dengelenecektir. İç piyasada birinci el üretimlere teşvik verilirse, ikinci el araç piyasası ucuzlayabilir. Sıfır üretim ile ikinci el araç piyasası arasındaki fark da düşer. Yerli ürünler daha düşük maliyete geldiği için sıfır araç alımındaki talep de artabilir.”

“Türkiye güven veriyor, eğitim fiyatlarımız oldukça uygun”

Eğitimdeki vergi indirimin eğitim ihracatını ve ek tercihlerde özel okulların tercih edilme oranını arttıracağını ifade eden Apak, “Eğitimdeki vergi indirimi yüzde 6 kadar öğrenciye de yansıdı. Pandemiyle birlikte eğitim ihracatındaki durum merak konusuydu. Ancak Türkiye pandemi surecini çok iyi yürütüyor. O nedenle sürecin eğitim ihracatını etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten bu sene Türkiye'ye ciddi oranda yabancı öğrenci geldi. 170 bine yakın kayıtlı yabancı öğrencimiz var. Okulumuzda da 500 civarı yabancı öğrencimiz var. Bu yıl da yine bu rakamı bekliyoruz. Nitekim yurt dışından gelen yabancı öğrenci sayısına bakıldığında çoğunluğunun Türki Cumhuriyetleri'nden olduğu görülüyor. Bu öğrencilerin aileleri çocuklarının Türkiye'de daha güvenli olacaklarını hissettikleri için ülkemizi tercih edeceklerdir. Bunun yanı sıra şöyle de bir sıkıntı var; Avrupa ve ABD, pandemi dolayısıyla vize vermeyi durdurdu. Bu nedenle bu iki kıtada bulunan üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Dolayısıyla Ortadoğulu ve Hindistanlı öğrenciler, o okulların uzaktan eğitim programlarını eğer uygun ücretli bulurlarsa, tercih edebilirler. Bu noktada rakibimiz de artabilir. Onun için eğitimde kaliteyi iyi tutmamız lazım. Zaten okul fiyatları diğer ülkelerin okullarına göre daha düşük. Pandemi sürecini de iyi yönetiyoruz. Vize sorunumuz da olmadı için yine tercih edilen ülke olabilirİZ” diye konuştu.