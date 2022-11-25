OYAK Çimento'dan çevreci beyaz çimento

OYAK Çimento, beyaz çimento segmentine ‘KarBeyaz' adlı ürününü ekledi.

OYAK Çimento, çevreci ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ‘CEM VI' sınıfı ürün olan Alfacem'i piyasaya süren şirket, şimdi de beyaz çimento segmentine ‘KarBeyaz' adlı ürününü ekledi.

Yapılan açıklamaya göre, sınıfına göre erken dayanımı daha yüksek olan yeni ürün, yüksek beyazlığının yanında, uygun incelikteki yapısı, işlenebilirliği kolaylaştıran priz süresi ve yüksek yapışma özellikleriyle ekonomik bir ürün seçeneği olarak tanımlanıyor.

Karbon emisyonunu azaltıyor

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento, Türkiye'nin ‘Net-Zero' taahhüdü veren çimento şirketi olma unvanını taşıyor. Bugün aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas'ın da bulunduğu 85 ülkeye ürünlerini ihraç eden şirket, üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkartan şirket, alternatif ham madde kaynakları ve endüstriyel simbiyoz ile doğal kaynak tüketimlerini azaltarak doğaya zararlı atıkları da bertaraf ediyor.

OYAK Çimento sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, çevre mevzuatı ve idari düzenlemelere uygun şekilde alternatif yakıt ve ham madde kullanmayı hedefliyor. Atık ısıdan enerji üreten ve güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan şirket, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran OYAK Çimento'nun ürettiği kalsine kil, Portland klinkeri ile karşılaştırıldığında yüzde 90'lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı olarak ön plana çıkıyor.