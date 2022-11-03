OYAK Çimento'dan karbondioksit emisyonu düşük gri çimento

CEM VI (S-LL) 32,5 R tipi gri çimento, ton başına 400 kilogramın altında karbondioksit emisyonuyla üretiliyor.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan, Türkiye'nin ‘Net-Zero' taahhüdü veren çimento şirketi OYAK Çimento, ürün gamına sürdürülebilirliği ön plana alan ürünler eklemeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, çimento şirketinin gri çimento ailesine kattığı CEM VI (S-LL) 32,5 R tip ürünü, ton başına 400 kilogramın altında karbondioksit emisyonu ile üretiliyor. Yeni gri çimento aynı zamanda Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk ‘CEM VI' sınıfı ürünlerden biri oldu.

Alfacem markasıyla sunulan CEM VI (S-LL) 32,5 R, içeriğindeki öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve kalker katkısı ile çevresel etkilere karşı maksimum direnç gösterirken hem çevreye hem de döngüsel ekonomiye büyük fayda sağlıyor. Ürün, düşük hidratasyon ısısı sayesinde kütle betonlarında termal çatlak oluşumunu da önlüyor. Portland çimentoya göre yüzde 50 daha az karbon emisyon değeri bulunan Alfacem, bu özelliği ile “Net-Zero” vizyonuna da önemli katkı sağlıyor.

Şirketin çalışmaları ve yeni ürün hakkında şu bilgiler verildi:

Çevreye duyarlı ürünler geliştiriliyor

ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas'ın da aralarında olduğu 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, hem üretim süreçlerinde hem de nihai ürünlerinde karbondioksit emisyonunu azaltmak amacıyla yürüttüğü özgün projeleriyle sektörüne öncülük edenlerden biri haline geldi.

Bugüne kadar karbondioksit emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını da yüzde 25 seviyelerine çıkarttı. Alternatif hammadde kaynakları ve endüstriyel simbiyoz ile doğal kaynak tüketimlerini azaltarak doğaya zararlı atıkları bertaraf ederken, döngüsel ekonomiye de katkıda bulunuyor. Şirket aynı zamanda, atık ısıdan enerji üretimi ve güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini de azaltıyor.

Kalsine kil teknolojisinde dünyaya örnek

Çimento şirketi, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük edenlerden biri haline geldi. Kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran şirketin ürettiği kalsine kil, portland klinkerine oranla yüzde 90'lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı olarak biliniyor.