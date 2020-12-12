OYAK Grup Sigorta'ya ‘Yılın Sigorta Broker Markası' ödülü

Halk oylaması sonucunda verilen ödüllerde OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, “Yılın Sigorta Broker Markası” seçildi.

Bu yıl Llyod's'dan yetkili broker olarak iş yapma lisansını alan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'den beri hizmetlerini sürdüren şirket, Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylaması sonucunda “Yılın Sigorta Broker Markası” ödülünün sahibi oldu. OYAK Grup Sigorta'nın dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sonucu elde ettiği “Yılın Sigorta Broker Markası” ödülünü, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Özlem Karacaoğlu ve Ali Aktuğ aldı.

Küresel olarak sektördeki en iyi ve en güvenilir sigorta ve reasürans brokerlik kurumu olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.