OYAK Maden Metalürji Grubu'ndan stratejik yatırım hamlesi

Grup bu yatırımlarıyla; geriye entegrasyonu tamamlamayı, operasyonlarını güncel teknolojilerle gerçekleştirerek etkin pazar payını geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticilerinden OYAK Maden Metalürji Grubu toplam 1 milyar dolar bütçeli yatırım yapma kararı aldı. Grup, Erdemir üretim kompleksinde gerçekleştireceği yeni projelerle; üretimde yerel kaynak kullanımını, çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı, güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi ve geriye entegrasyonu tamamlayarak rekabetçilikte güçlenmeyi hedefliyor.

Süleyman Savaş Erdem: "Ülkemiz sanayinin ve Grubumuzun uluslararası piyasalarda rekabetçiliğini destekleyeceğiz"

Bu yatırımların hem ülkemiz hem de Grubun gelecek hedefleri için önemine değinen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Yeni yatırımların hayata geçmesi ile ülkemiz sanayinin ve Grubumuzun uluslararası piyasalarda çeşitlilik ve maliyet açısından rekabetçiliğini destekleyeceğiz" dedi.

Dünya çelik üretim sıralamasında 8'inci konumdaki Türk çelik endüstrisinin iddiasını devam ettirmesine katkı sağlayacak olan bu yatırımların önemine değinen Erdem, "Ülkelerin stratejik öneme sahip ve öncelikli sektörlerinin başında gelen çelik sektöründe ülkemizin yerini sağlamlaştırmayı ve bu hedefe katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda planladığımız yatırımlar ile Ereğli fabrikamız hammadde üretiminde yeterli hale gelecek ve fabrikamızın üretim kapasitesi artacak. Aynı zamanda dijital endüstride yaşanan gelişim yakalanırken, fabrikamızın verimliliği de artmış olacak. OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, ürün teknolojisinin ötesinde ülke sanayisinde de bu konuda öncülük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Güçlü bilanço yapımız, güçlü ürün portföyümüz ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle bu yatırımları gerçekleştirirken; yeni teknolojilerin uygulanması ve insan kaynağı yetiştirme görevlerimizi de yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Toker Özcan: "Kaynak kullanım verimliliğinde global çelik sektörünün en başarılı oyuncusuyuz"

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, "Kaynak kullanım verimliliği açısından dünya çelik pazarında en iddialı oyuncu konumuna geldik ve bu konumumuzu korumaktan öteye güçlendirerek rakiplerimizle aramızdaki farkı açacağız. Rekabet ortamı, devletlerin müdahalelerini artırmasıyla farklı bir zemine taşındı. Yeni zeminin kalıcı olacağını düşünüyoruz ve Grubumuzu tüm boyutlarda güçlendirecek yatırım paketini de bu çalışmalarımız kapsamında tasarladık” diye konuştu.

Özcan, "Ereğli tesislerimizde yapacağımız 1 milyar dolar bütçeli yatırımlar kapsamında 800 bin ton/yıl kapasiteli kok üretim tesisi yatırımı, 5 milyon ton/yıl kapasiteli sinter üretim tesisi yatırımı, yeni yüksek fırın, çelikhane yenileme ve modernizasyonu, liman modernizasyonu ve özellikle otomotiv sektörüne üretim yapan hatların endüstri 4.0 penceresinden modernizasyonu yer alıyor" dedi.