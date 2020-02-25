İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OYAK, TOTAL için başvuruyu yaptı

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptığını duyurdu.



Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil'in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve oluşturduğu katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam ettiği belirtildi.


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir. OYAK, 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye, ülkemizin büyüme ve istihdam oluşturma hedeflerine ortak olmaya devam edecektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.