OYAK YATIRIM İngiliz Invstr firması ile mutabakat anlaşması imzaladı

OYAK YATIRIM; hisse senetleri, döviz ve dijital varlık alım satımı dahil olmak üzere dijital yatırım hizmetlerini geliştirdiği mobil uygulama üzerinden sunan İngiliz finansal teknoloji şirketi Invstr Ltd. (Invstr) ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma ile yatırımcıların ilk aşamada Türkiye'deki çeşitli finansal varlıklara tek bir uygulama üzerinden ulaşması hedefleniyor. OYAK YATIRIM'dan yapılan açıklamaya göre orta vadede bölge ülkelerde de benzer hizmetlerin kolaylıkla yatırımcılara sunulabilmesi için iş birliklerinin yapılması planlanıyor. Geliştirilecek ürün, servis ve uygulamalar, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmaya imkân oluştururken, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine de katkı sağlaması amaçlanıyor. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden banka ve yatırım hesapları ile debit ve kredi kartlarına erişebilecek, sigorta ve ‘Şimdi Al Sonra Öde' (BNPL) gibi hizmetlerinden faydalanabilecekler.

ABD'de Kayıtlı Yatırım Danışmanı olan ve aracılık lisansına sahip Invstr firmasının yüksek kullanıcı memnuniyetinde deneyim sunan kullanıcı dostu finansal eğitim ve yatırım uygulaması aracılığıyla Türkiye sermaye piyasalarında bulunan yatırım enstrümanlarına gerek yurt içinden, gerekse Invstr'ın kullanıldığı ülkelerden yatırımcılar için erişim imkânı sağlayacak. Bu sayede, erişimi olmayan çok geniş bir kesime Türkiye sermaye piyasalarına ulaşma imkânı sunulmuş olacak.

Gençlere finansal okuryazarlık eğitimleri

Merkezi Londra'da bulunan Invstr firması, sürdürülebilir gelecek için yaş aralığı gözetmeksizin yatırım yapmak isteyen kişilerin daha bilinçli adımlar atmasına olanak sağlıyor. İnovatif finansal hizmetler veren firma, özellikle gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak amacıyla eğitim içerikleri sunuyor, aynı zamanda kullanıcılara farklı demo portföyler ile kendilerini deneme imkânı sağlıyor. Uygulama; eğlence, eğitim ve yarışma unsurlarını bir araya getirerek kullanıcılarının kendilerini geliştirmelerini ve yatırım konusunda kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlıyor.

1,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş olan Invstr uygulamasına Dünya genelinde 200'den fazla ülkeden erişim imkânı bulunmaktadır. Lisanslı iş ortakları ile bankacılık ve aracı kurum hizmetlerini bir arada sunan Invstr 2019 yılında UK App Awards tarafından “Yılın Fintech Uygulaması” ve UK Business Technology Awards tarafından “Yılın Uygulaması” seçilmişti. Ayrıca Invstr kurucusu Kerim Derhalli 2019 yılında Go:Tech Business Awards tarafından “Yılın Teknoloji Girişimcisi” ödülünü almıştı.