Oyak'ın Başakşehir projesine yoğun ilgi lansmanı ileri tarihe erteletti

OYAK İnşaat tarafından, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen OYAKKENT 3 SİLÜET projesinin lansmanı yoğun ilgi gördü. Yaşanan yoğunluk medeniyle OYAK bir açıklama yaparak hak kaybı yaşanmayacağını ihtiyacı karşılayacak miktarda konut üretileceğini duyurdu.

Oyak'ın internet sitesinden kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “16 Ekim Cumartesi günü planlanan İstanbul Başakşehir OYAKKENT 3 SİLÜET projesinin satış gününe gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkürlerimizi sunarız. Daima nitelikli ve uygun maliyetli konut üretimine odaklanan OYAK'a duyduğunuz bu güven, bizim gurur kaynağımız oldu. Satışlarımız, sabah saatlerinden itibaren oluşan kalabalık nedeniyle hem İş Sağlığı ve Güvenliği hem de pandemi koşulları gözetilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu süreçte kimse hak kaybı yaşamayacaktır. Konutların inşaatlarına da devam edilmektedir. Projemizin tekrar satışa başlayacağı gün sizlere kısa süre sonra tarafımızdan duyurulacaktır".