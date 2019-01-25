Öykü Arin için Maltepe'de kan ve kök hücre bağış etkinliği yapıldı

Maltepe'de kan kanserinin özel bir türü ile mücadele eden 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen ‘Öykü Arin'e Umut Ol' isimli kampanyaya Maltepelilerden büyük destek geldi.

Maltepe'de kan kanserinin özel bir türü ile mücadele eden 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilik nakli bekleyen minik Öykü için ‘Öykü Arin'e Umut Ol' isimli kan ve kök hücre bağışı etkinliği yapıldı. Maltepe Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlardan oldukça yoğun katılım geldi. Maltepeliler minik Öykü için adeta kuyruğa girdi. Kan ve kök hücre bağışı için önce vatandaşlardan form doldurulması istendi. Ardından doldurulan formlar sisteme girildi. Son olarak kurulan sedyelerde kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Vatandaşlardan gelen bağışlar ayrıca kan ve kök hücre bekleyen diğer hastalar için de umut olacak. Maltepe Belediyesi ve Türk Kızılayı gerçekleştirilen kampanya ile kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

‘Maltepelilerden kan ve kök hücre bağışı çağrısı‘

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bedir Hüsnü, “Kök hücre için geldim. Öykü kardeşimiz için buradayım. Bu tür etkinliklerin devamlı yapılması istiyorum. Bizim de evlatlarımız var. Bizim de başımıza gelebilir. Ben hem Kızılay'a hem de organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum“ dedi.

İlk defa kan ve kök hücre bağışı yapacağını dile getiren Seher Karakuş, “İlk defa kan ve kök hücre vereceğim. Mutluyum. Herkesin de vermesini isterim. Bir hayat bağışlayacaklar. Bizim çocuklarımız da bu durumda olabilir. Güzel bir duygu. Herkes bu konuda duyarlı olsun“ dedi.

Kan ve kök hücrenin ileride bize de lazım olabileceğini belirten bir vatandaş ise “Başta Öykü Arin için geldik ama tabi ki diğer arkadaşlarımız için de geldik. Herkese buradan duyuruyoruz. Kök hücre bağışı yapalım. Mümkün olduğunca kan bağışı da yapalım. Elbet ileride bize de lazım olabilir. O yüzden duyarlı olalım. Bağış yapan herkese çok teşekkürler“ dedi.