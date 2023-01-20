Öykü Uslu, eski sevgilisi Çağatay Akman'dan şikayetini geri çekti

Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Uslu, Akman'dan şikayetini geri çekti. Duruşma çıkışı Uslu, "Çok göz önünde yaşanan bir olay oldu, daha fazla uzamasını istemedim'' dedi.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"Bana hitaben ‘seni öldürürüm, Cihangir'de yaşatmam, burada bensiz mutlu yaşayamazsın' şeklinde tehditte bulundu''

Duruşmada beyanda bulunan Uslu, öğrenci olduğunu ve "Evimde arkadaşımla otururken zil çaldı. Dışarı baktığımda kimsenin olmadığını gördüm. Daha sonra arkadaşımı eve göndermek amacıyla taksiye bindirmek için dışarı çıktığımda Çağatay'ın burada olduğunu söyledi. Çağatay'a neden burada olduğunu sorduğumda taksi beklediğini ve işime bakmamı söyledi. Sonra ben Çağatay'ın binip gitmesi için taksi durdurdum ancak binmedi. Daha sonra ise üzerime geldi ve bana hakarette bulundu. Ayrıca bana hitaben ‘seni öldürürüm, Cihangir'de yaşatmam, burada bensiz mutlu yaşayamazsın' şeklinde tehditte bulundu. Çağatay benim üzerime gelince bunu engellemek amacıyla kolumla kendisini uzaklaştırmak istedim. Karşılıklı itişme durumu yaşandı. Sonra panikleyip Furkan'ı ve polisi aradım. Polis ekipleri geldi, Furkan geldi, Furkan'la Çağatay arasında da bir arbede yaşandı. Çağatay Akman'dan şikayetimden vazgeçmek istiyorum'' dedi.

"Beni daha fazla darp etmemesi için kendisine sarıldım ve birlikte yere düştük''

Furkan Uslu ise beyanında, "Cihangir'de çalıştığım dükkanı kapattıktan sonra Öykü aradı. Bana ‘eski sevgilim kapıma dayandı korkuyorum gelir misin' dedi ve oraya gittim. İlk başta Çağatay'ın nerede olduğunu sordum. Gittiğini zannederken yan taraftaki kafenin önünde oturduğunu gördük. Ekip arabası da orada bulunuyordu. Bir süre sonra 2.ekip arabası geldi. Ekiple görüşüp gitmesini söylemelerini rica ettik. O sırada göz göze geldik bana ‘ne bakıyorsun' dedi. Daha sonra üzerime yürüdü. Ardından polislerin arasından gelerek bana 2 defa yumruk attı. O sırada kendimi savunmaya aldım. Daha sonra beni daha fazla darp etmemesi için kendisine sarıldım ve birlikte yere düştük. Yerdeyken vurmaması için yere kapanmıştım, polisler Çağatay'ı üzerimden almaya çalışıyordu. Ayrıca Çağatay bana ‘seni de listeye aldım, burada barındırmayacağım' diyerek küfürler etti, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ben kesinlikle ona yumruk atmadım. Şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, tanık dinlenmesi için eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Çok göz önünde yaşanan bir olay oldu ve bu açıkçası beni çok rahatsız etti''

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Öykü Uslu, ‘'Şikayetimi geri çektim çünkü karşı tarafla ben göz önünde meslekler yapıyoruz ve bu mesleklerde ne yazık ki bir hata ya da bir olay çok kötü etkileyebiliyor işlerimizi. Bu yüzden bizim için en iyisinin bu olduğunu düşünerek, iki tarafı da düşünerek şikayetimi geri çektim, daha fazla uzamasını istemedim. Çok göz önünde yaşanan bir olay oldu ve bu açıkçası beni çok rahatsız etti. Eminim karşı tarafı da çok rahatsız etmiştir o yüzden şikayetimi geri çektim'' şeklinde konuştu.

"Gerek manevi olarak gerekse kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır''

Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu ise açıklamasında, "Müvekkilim şikayetinden vazgeçmiştir. Tabi, müvekkilim bu süreç içerisinde gerek manevi olarak gerekse kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır'' ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.