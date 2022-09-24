Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Arnavutköy'de Oyun Geliştirme Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar, binlerce kişinin katıldığı etkinlik ve konser ile ödüllerine kavuştu.

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi'nin düzenlediği ve 60 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödül töreni için düzenlenen Kolpa konserine binlerce Arnavutköylü katıldı. Etkinlik, Vadi Park'ta DJ performansıyla başladı. Ardından Arnavutköy Bilişim Akademisi'nin tanıtım videosu oynatıldı. Düzenlenen etkinliğe Dijital Türk Oyunları Platformu Kurucu Başkanı Okan Özbay ve Sosyal Medya Uzmanı Hakkı Alkan katıldı. Etkinliğe katılan Okan Özbay ve Hakkı Alkan yaptıkları söyleşide dijital oyun sektörüne ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Oyun Geliştirme Yarışması'na katılan yarışmacıların tasarladıkları oyunların gösterimi yapıldı. Etkinliğin devamında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.

“Arnavutköylü gençlerimizin önünü açmak üzere bir çalışma içerisindeyiz”

Etkinlikle ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün bilişim alanında bir etkinliği gerçekleştirdik. Geçmiş yıllardan beri Arnavutköy Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı bir alandı. Bilişim Akademimizi bu yüzden kurduk. Bilişim Akademimiz oyun yazılım alanında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. 10 takım halinde yapılan yarışmanın final akşamındayız. Onların bu çalışmalarını bu akşam derecelendirip sonuçlandıracağız. Bilişim Akademimizin çok güzel çalışmaları var. Özellikle yeni trend diyebileceğimiz bu alanda iş garantili bir takım kursların, çalışmaların öncülüğünü yapıyor Bilişim Akademisi. Sınavla kayıtlar yapıyor. Yaklaşık 2 yılda 2 bin 500'ün üzerindeki katılımcının çalışmalarından uygun görülen arkadaşımız yararlanarak çeşitli yerlerde iş imkanı buldu. Bu önemli alanda Arnavutköylü gençlerimizin önünü açmak üzere bir çalışma içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

Tarihi bir oyun yaptıklarını anlatan 14 yaşındaki Metehan Çakmak, “4 gün boyunca 10'ar takımdan oluşan bir sistemle oyun yaptık arkadaşlarımızla. 4. günün sonunda oyunlarımızı jürilere sunduk. Jüriler kendi aralarında karar verdiler ve bugün açıklıyorlar. Ben ve arkadaşlarım iki boyutlu bir oyun yaptık. Bunun amacı Yavuz Sultan Selim'in hazinesini bulmak. Bu tarz tarihi ögeleri oyunumuza ekledik” dedi.

Tarımsal bir oyun yaptıklarını belirten Mehmet Akif Çiftçioğlu, “Daha önceden de yarışmalara katılmıştık. Teknofest'te 3'üncü olmuştuk. Daha sonrasında bu yarışmaya katılmayı istedik. Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde staj yapmıştık, oyun geliştirmeyle ilgili. Sonra bu yarışmanın düzenleneceğini öğrenince biz de katılmak istedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da geçen günlerde bize gelmişti, oyunumuza bakmıştı. Çok sevmişti oyunumuzu. Tarımsal bir oyun. Amacımız kodlamayı öğrencilere eğiterek öğretmek. Tarlaya bir tane dron koyuyoruz. Dronu kodlayarak yukarı kaldırıp ileri götürüp sağa sola hareketlerini yapmasını öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.