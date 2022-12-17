Oyuncak tabancayla kuyumcuya giren şüpheli kamerada

Gaziosmanpaşa'daki bir kuyumcu dükkanına kamufle olarak giren şüpheli, cebinden çıkardığı oyuncak tabancayla yağma teşebbüsünde bulundu. Bir şey çalamadan dükkandan kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Aralık Salı günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcuya kamufle olarak giren şüpheli, cebinden çıkardığı silah ile yağma teşebbüsünde bulundu. Şüpheli ardından kuyumcu dükkanından hiçbir şey almayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler incelemeler çerçevesinde hem kuyumcuda bulunan güvenlik kamerasını hem de şüpheli şahsın kaçtığı istikamette bulunan 65 güvenlik kamerasını izledi. Daha sonra şahsın bir minibüse bindiği ve bu sırada yüzündeki cerrahi maskeyi ve kapüşonunu çıkardığı görüldü. Eşkal bilgilerinden kimliği tespit edilen M.A. isimli şahıs, Esenler'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Karakolda yapılan sorgulamalar neticesinde şahıs, yağma girişiminde bulunduğunu itiraf etti. Silahın ise oyuncak tabanca olduğu ve çöp konteynerine attığı anlaşıldı. Şüpheli M.A. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.