‘Oyuncaklar' Kasım'da minik izleyicileri bekliyor

Oktay Şenol'un yazıp yönettiği ‘Oyuncaklar' oyunu Cumartesi günü minik izleyicilerini bekliyor.

Çocukların en yakın arkadaşlarını konu olan ‘Oyuncaklar' oyunu, 23 Kasım Cumartesi günü minik izleyiciler ile buluşacak. Oyun, bozuldukları için rafa kaldırılan oyuncukları uğur böceğinin tamir etmesi ile başlıyor. Çocuklar için yeni alınan robot oyuncağın diğerlerini tekrar bozması ile devam eden maceraya seyirciler, eğlenceli şarkılarla eşlik edecek.

Ücretsiz olarak oynanacak oyun saat 14.00'da Akbatı zemin katta başlayacak.