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Oyuncu Bensu Soral'dan korona dansı

Oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral’la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.


Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncular da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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