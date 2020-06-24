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Oyuncu Burhan Çelik, ünlü oyuncu Çağla Şimşek ile aynı projede yer almak istiyor

Suriye’den Kaçış, Gizemli Köşk gibi bir çok filmde yer alan oyuncu Burhan Çelik, meslektaşı Çağla Şimşek ile bir araya geldi.

Suriye'den Kaçış, Gizemli Köşk gibi bir çok filmde yer alan oyuncu Burhan Çelik, meslektaşı Çağla Şimşek ile bir araya geldi. Yakında yeni projelere imza atacağını ifade eden Burhan Çelik, Çağla Şimşek ile aynı projede yer almak istediklerini de ifade etti.


Suriye'den Kaçış, Gizemli Köşk, Zifir-i Azap, O İş Bende gibi bir çok filmde yer alan oyuncu Burhan Çelik, kendisi gibi oyuncu Çağla Şimşek ile bir araya geldi. Çağla Şimşek ile aynı projede yer almak istediğini ifade eden Çelik, “İleride bize bir sinema projesi sunulursa, Çağla Şimşek'le rol arkadaşı olmayı isterim'' dedi.


Oyuncu Çağla Şimşek ise, “Burhan Bey çok başarılı bir oyuncu, ileride aynı projede olmaktan ben de çok keyif alırım” ifadelerini kullandı.


Oyuncu Burhan Çelik'in 2015 yılında başrolünü oynadığı 'Gizemli Köşk' adlı film izleyenler tarafından tam puan almıştı. Burhan Çelik, 2019 yılında ise 'O İş Bende' adlı sinema filminde mafya babası Zülküf karakterini canlandırmıştı.


Sosyal hayatında da oldukça başarılı olan Çelik, aynı zamanda boksör ve iş adamı. Oyunculuğun yanı sıra sağlık için spor yapmaktan keyif aldığını ifade eden Çelik, “Spor zihnimi dinlendiriyor. Aynı zamanda bu sporun, rollerime hazırlanırken büyük etkisi oluyor” diye konuştu.

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