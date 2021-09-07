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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

En son "Yasak Elma" dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti.

En son "Yasak Elma" dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti.


Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Yasak Elma gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası verdi. Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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