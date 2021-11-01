Oyuncu Semra Dinçer hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini Sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent duyurdu. Levent, “Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.