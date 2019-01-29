Oyuncu Yalçın Menteş hakkında doktorundan açıklama

Kadıköy'deki özel bir hastaneye dün solunum yetmezliği nedeniyle kaldırılan oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer'den açıklama geldi. Ulufer, " Kalp yönünden problem yok" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer'in ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile ilgili hastanede açıklama yaptı. Açıklamada Ulufer: “Yalçın Menteş dün başka bir sağlık kuruluşundan entübe vaziyette bizim hastanemize acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastanın pinomonik infültrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon ve suni solunum cihazları ile tedavimize devam ediyoruz. Şu amda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı, uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazı ile dengede tutuluyor. Hastayı gerekli antibiyotikleri de verilerek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız”