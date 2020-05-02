Oyunseverler, motokros heyecanını gerçek gibi yaşayacak

Red Bull Media House, mobil oyunseverlerin ekranına konsol görüntü kalitesinde gerçekçi ve dinamik motokros yarışı oyunu olan Dirt Bike Unchained'i taşıyor.

Oyunseverler, motokros heyecanını gerçek gibi yaşamaya hazırlanıyor. Red Bull Media House, bu kez oyunseverleri konsol görüntü kalitesinde gerçekçi ve dinamik motokros oyunu olan Dirt Bike Unchained ile buluşturuyor. Dirt Bike Unchained'in, Red Bull sporcuları Laia Sanz, Jorge Prado ve Cody Webb gibi motokrosun bilinen isimlerinin tüyolarıyla kullanıcılara gerçek bir motokros sporcusu gibi hissetme imkanı sağladığı belirtildi. Oyunun uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre ,oyuncular, off-road yarış dünyasının adrenalini ister tek başlarına isterse de arkadaşlarıyla deneme imkanı bulurken, pist ve yollarda bu tüyoların rehberliğinde oyunu oynayacak. Oyunseverler, yeteneklerini, hünerlini ve akrobatlığını geliştirebileceği ve seviyelerine göre motosikletlere, sporculara ve ekipmanlara sahip olacağı arazi yarışı dünyasında geliştikçe yeni araçlar, güzel kıyafetler ve sonsuz kişiselleştirme seçeneklerinin de kilidini açabilecekler. KTM Bike Industries, Leatt, Thor, 100%, Alpinestars ve KINI'nın donanımlarının kullanıldığı oyunda 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış ‘Savaşçı' lakaplı, Laia Sainz ile birlikte birçok Red Bull sporcusu da oyunculara mentorluk yapacak: Glenn Coldenhoff, Jorge Padro, Sam Sunderland, JonnyWalker, Manuel Lettenbichler, Cooper Webb, CodyWebb, Tarah Gieger.

''Bu oyun neler yaşadığımı bana hatırlattı''

Motokros oyunu değerlendiren Laia Sainz, ''Daha önce birçok motokros oyunu oynadım ama bu diğerlerinde çok daha farklı, daha fazla türden araziye ve bölgeye sahip. Şu an bulunduğum konuma gelebilmek için çok çalışmam gerekti ve hak ettiğim materyale, motora ulaşmak için çok mücadele verdim. Oyunda bu pistleri tekrar görmek, yarışmak kendimi sıfırdan geliştirmek bana neler yaşadığımı hatırlattı'' şeklinde konuştu.