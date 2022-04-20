Öz-Cengiz çifti çeyrek finalde

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında ilk tur maçları tamamlandı. Milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz çiftlerde çeyrek finale yükselirken 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ilk turda turnuvaya veda etti.

Berfu Cengiz/ İpek Öz ikilisi çiftlerde ilk tur maçında Xinyun Han/ Yana Sizikova ile karşılaştı. Cengiz/Öz tandemi Xinyun Han/ Yana Sizikova çifti karşısında 1 saat 43 dakikalık mücadele sonunda ilk set geri düştükten sonra maçı 5-7, 6-3, 10-8 kazanmayı başardı. Çiftler ana tablosunda wild card ile yer alan diğer temsilcilerimiz Ayla Aksu/Zeynep Sönmez ikilisi ise çeyrek finalin uzağında kaldı. Ayla/Zeynep çifti, 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo'ya 6-0, 6-3 kaybetti. Bu sonuçların ardından Berfu/İpek ikilisi, çeyrek finalde Bouzkova/Sorribes Tormo ile eşleşti.

1 numaralı seri başından erken veda

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da geçtiğimiz yıl final oynayan Elise Mertens, yaşadığı sakatlığın ardından bu sene turnuvaya erken veda etti. Tekler ana tablosunda 1 numaralı seri başı olarak raket sallayan Belçikalı Mertens, organizasyondaki ilk maçında Rebecca Peterson ile kozlarını paylaştı. Uzun ve çekişmeli ilk set 7-5'le Peterson'un oldu. İsveçli oyuncu ikinci sette 4-1 öndeyken Mertens bacağındaki rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Bu sonuçla adını ikinci tura yazdıran dünya 76 numarası Peterson, bir üst turda Magda Linette'i 7-6, 6-4 ile geçen Yulia Putintseva ile karşılaşacak. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul yarın teklerde 2. tur, çiftlerde ise çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek.