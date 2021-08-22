Öz Finans İş Sendikası İstanbul Anadolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu Maltepe'de gerçekleşti

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen İstanbul Anadolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda Abdulcelil Güven, delegelerin tam desteğini alarak İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı olarak seçildi.

Maltepe'de gerçekleşen ve Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun, şube başkanlarının ve çok sayıda davetlinin katıldığı İstanbul Anadolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni ile başladı. Törenin ardından İstanbul Anadolu Yakası Şube başkan adayı Abdulcelil Güven ve Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu kürsü konuşmalarını gerçekleştirdi. Kurul toplantısının ardından oylamaya geçen delegelerin desteğini alan Abdulcelil Güven İstanbul Anadolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı olarak seçildi.

“Sektörün en büyük sendikalarından birisi haline geldik”

Kurul toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, “Sendikamız 2013'te kuruldu. Bugün itibariyle 42 bin üyesi ile sektörümüzün en büyük sendikalarından birisi haline geldik. Bugün İstanbul Anadolu Şubemizin genel kuruluyla birlikte 12. şubemizin de genel kurulunu yaptık. Abdulcelil Bey bugün şu anda biz konuşmayı yaparken seçim sandıklarında oy alıyor ve inşallah delegelerin de teveccühüyle şube başkanı olarak görevine devam edecek” dedi.

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Abdulcelil Güven oldu

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Anadolu Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı seçilen Abdulcelil Güven, “Öz Finans İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Bölge Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu ilk defa yaptık. Bu tarihi bir gündü. İstanbul'daki ilk genel kuruldu. Ben öncelikle delegelerime teşekkür ediyorum. Bu onuru bize verdiler, yeniden seçtiler. İlk genel kurulumuzdu. Ben kurucu şube başkanı oldum. Şimdi seçilerek seçilmiş bir şube başkanı oldum. Finans sektörü olarak biz Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın çalışanlarına hitap ediyoruz. Anadolu Bölge Başkanlığı olarak da aynı zamanda Zonguldak, Düzce, İstanbul Anadolu Yakası'nın tamamı, Kocaeli ve Sakarya bölgesi bize bağlı” diye konuştu.