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Ozan Kabak, 9 ile 12 hafta forma giyemeyecek

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak’ın 9-12 hafta arası forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası forma giyemeyeceğini açıkladı.


Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ligde oynanan Köln müsabakasında sakatlanan Ozan'ın yapılan kontroller sonrasında 9-12 hafta arası forma giyemeyeceği duyuruldu.


Bu sezon 21 resmi maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı.


Daha önce milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı uzun süre oynayamayacağı açıklanmıştı.

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