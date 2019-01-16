Ozan Kabak adım adım Stuttgart'a

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için 11 milyon Euro teklif etti. İki kulüp arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart yolunda. Alman ekibi, Ozan için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Stuttgart'ın 18 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Anlaşmanın henüz netlik kazanmadığı, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmasına karşın, Alman ekibinin, devreye başka kulüplerin girmemesi için 11 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Bu sezon gösterdiği başarılı performans Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Kabak, 13 Süper Lig ve 4 de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 müsabakaya çıktı ve 1445 dakika sahada kaldı.