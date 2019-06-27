Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen ve bu sezon Almanya'da yılın çaylağı seçilen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Schalke 04'e transfer olacağı iddia edildi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro'ya Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da dev kulüplerin radarına girdi. Almanya'da yarım sezonda etkili bir performans sergileyerek, Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen Ozan için İtalya'dan Milan, İngiltere'den West Ham United, Almanya'dan Bayern Münih ve Schalke 04'ün harekete geçtiği ifade ediliyordu.

Alman basınına göre 19 yaşındaki futbolcunun, ilgilenen bu takımlar arasında Schalke 04'ü tercih edeceği belirtildi. Ozan Kabak, Stuttgart'ta oynadığı 15 resmi müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.