Ozan Kabak Stuttgart'ta

Galatasaray Kulübü, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki defans oyuncusu Ozan Kabak'ın transferi için Alman ekibi Stuttgart ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Alman ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, genç yıldızın sağlık kontrolü sonrası 30 haziran 2024'e kadar resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.