İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ozan Kabak'ın cezası belli oldu: 5 maç!

Werder Bremen maçında yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü öne sürülen Ozan Kabak’a, Almanya Futbol Federasyonu’ndan toplamda 5 maçlık ceza verildi.

Werder Bremen maçında yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü öne sürülen Ozan Kabak'a, Almanya Futbol Federasyonu'ndan toplamda 5 maçlık ceza verildi.


Almanya Futbol Federasyonu, Schalke 04 - Werder Bremen maçında Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü öne sürülen Ozan Kabak'a 5 maç ceza verildi. Genç savunmacıya maç cezasının yanında ayrıca 15 bin Euro da para cezası da kesildi.


Ozan Kabak söz konusu mücadele sonrası, "Augustinsson'dan özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.