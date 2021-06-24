İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa’ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i ziyaret etti.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa'ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.


Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.