İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ozan Kabak'tan Nuri Şahin'e cevap

Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, Nuri Şahin’e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Nuri Şahin'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.


Uzun süredir Almanya'da forma giyen Nuri Şahin, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a sosyal medya üzerinden “Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış...” mesajı göndermişti. Bu mesajdan sonra ise Ozan'dan Nuri Şahin'e cevap geldi. Ozan, Nuri Şahin'e şu ifadelerle teşekkür etti:


“Hoş bulduk Nuri Abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.