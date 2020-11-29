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Ozan Tufan Beşiktaş derbisini yine boş geçmedi

Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı gol atan Ozan Tufan bu akşam da takımının 2 golüne imzasını attı.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı gol atan Ozan Tufan bu akşam da takımının 2 golüne imzasını attı.


Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 kaybetti. Bu akşamki Beşiktaş derbisinde 68. dakikada takımının ikinci golünü ve 90+6. dakikada da üçüncü golünü Ozan Tufan, son iki sezondur Kadıköy'de oynanan mücadelelerde siyah-beyazlı fileleri havalandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 16. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin 32. dakikasında takımın ikinci golünü atan Ozan Tufan, bu akşam da siyah-beyazlılara karşı 2 kez gol sevinci yaşadı.


Milli yıldız, biri Bursaspor forması olmak üzere Beşiktaş'a karşı olan gol sayısını da 4'e çıkardı.

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