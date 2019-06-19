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Özay Günsel Çocuk Üniversitesinin ilk dersi Mustafa Akıncı'dan

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik dönemi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış dersi ile başlayacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik dönemi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açılış dersi ile başlayacak.


6-17 yaş grubu çocukları bilim, sanat ve spor ile buluşturacak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018/2019 Akademik Dönemi açılış töreni, 20 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.


18 Haziran'da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirilen toplantı ile kapılarını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde, öğrencilere beyaz önlükleri giydirilerek içinde eğitim-öğretim materyallerinin yer aldığı çantalar dağıtıldı. Açılış toplantısında, velilere Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde görev alan koordinatörler ile asistanlar tanıtıldı. Öğrenciler daha sonra yaş guruplarına göre sınıflarına ayrılarak tanışma oyunu oynadılar.


Öğrencilere sorumluluk bilincini geliştirmek, üniversite kavramıyla yakınlaştırmak, meraklarına bilimsel yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile çocukların meslek tercihlerinde hata yapmalarının önlenmesi ve ilgi duydukları alanlarda bilgilendirilerek çocuklara genç yaşta üstün bir donanım kazandırılması hedefleniyor.

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