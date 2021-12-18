Özbayraktar: "Kadın futbolunun gelişimine destek oluyoruz"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Kadınlar Süper Ligi'nin başlamasıyla ilgili, "Kadın futbolunun gelişimine destek oluyoruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlamasıyla ilgili olarak Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi:

“Geçen sene TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çünkü daha bir yıl olmadan, kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduk. Bu sene 24 takımın yer aldığı ligimizdeki bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. İlk haftası, Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine sahne olan yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederken, tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz.”