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Özbek golcü Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor

Rusya’nın FC Rostov takımında forma giyen 25 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa’ya transfer oluyor.

Rusya'nın FC Rostov takımında forma giyen 25 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor. Rostov, Genoa'nın 9 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.


Özbek basınına yansıyan haberlere göre, ilk teklifleri olan 8 milyon Euro'nun geri çevrilmesinden sonra Genoa yeni bir teklifle geldi ve transferi bitirdi. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rus ekibine pay verileceği maddesi konuldu. Özbek golcünün transferi halinde, Rostov, gelirden yüzde 15 pay alacak.


2017'den beri Rostov'da forma giyen Şomurodov, geçen sezon Rusya Premier League'de 11 gol atmıştı.


Özbekistan A Milli takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol kaydeden Şomurodov ile geçen sene Galatasaray'ın ilgilendiği de iddia edilmişti.

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