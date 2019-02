Özdemir Erdoğan “Unutulmayan Şarkılar”la 14 Şubat'ta CRR'de

Unutulmaz şarkıların bestecisi ve söz yazarı Özdemir Erdoğan, “Unutulmayan Şarkılar” başlıklı konserle 14 Şubat akşamı İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Sanatçıya CRR Oda Orkestrası eşlik edecek. Orkestrayı Turhan Yükseler yönetecek. Unutulmayan Şarkılar saat 20.00'de başlayacak.

Konserde Bana Ellerini Ver, Baharda Kuşlar Gibi, Sevdim Seni Bir Kere ve Aç Kapıyı Gir İçeri'nin de aralarında bulunduğunu söz ve bestesi Özdemir Erdoğan'a ait eserler seslendirilecek.

Özdemir Erdoğan, “Unutulmaz Şarkılar” konserinde ayrıca; Barış Manço'dan Dağlar Dağlar, Sezen Aksu'dan İkinci Bahar, Yesari Asım Ersoy'dan Yar Saçları Lüle Lüle, Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım ve Cole Porter'dan I've Got You Under My Skin'i seslendirecek.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.