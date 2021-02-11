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Özdemir ve Yardımcı'dan Kuzey Makedonya Federasyon Başkanı Sejdini'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 1.

Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Üsküp'teki Makedonya Futbol Federasyonu binasında gerçekleşen ziyarette Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Filip Popovski de yer aldı.


Ziyarette iki ülke futbolu hakkında ve yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Başkan Özdemir tarafından ziyarette Muamed Sejdini'ye A Milli Takım forması takdim edildi.

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