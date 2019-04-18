Özden Irmak'tan Türk Halk Müziği konseri

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Nisan ayı kültür sanat programları kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Özden Irmak, Kartalı müzik severlerle buluştu.

Kartal Hürriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Kartallı vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 1 saat süren konserde Kartallılar, Özden Irmak'ın geniş repertuvarı ile sevilen türkülerine konser boyunca eşlik etti. Konserin sonunda konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selam ve sevgilerini katılımcılara ileterek yeni dönemde kültür sanat alanındaki çalışmaları Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde artıracaklarını belirtti ve ardından başarılı performansı için THM sanatçısı Özden Irmak'a teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu.

Özden Irmak

1982 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğmuştur. Babası Ali Irmak'ın saz çalıp türkü söylemesinden esinlenip küçük yaşlarda türkülere gönül vermiştir. Özden Irmak, 1999 yılında profesyonel sahne hayatına adım atmıştır. ”Kalk Gidelim Deli Gönül” adlı eseriyle tanınan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok konser vermiştir.