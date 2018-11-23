(Özel) 15 Temmuz Gazisi Mustafa Uygun: “O akşam beni vuran askeri, ateş etmeden önce sağ çehresinden gördüm"

15 Temmuz hain darbe girişiminde omuriliğinden vurulup tekerlekli sandalyeye mahkum kalan gazi Mustafa Uygun, FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği eski komutanların hak ettikleri cezayla yargılanmadığını söyleyerek, “Mürsel Çıkrıkçı'nın ve orada yargılanan subayların 9 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyorum. O akşam beni vuran askeri, ateş etmeden önce sağ çehresinden gördüm“ dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü' nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 şehidin verildiği Kuleli- Vaniköy-Çengelköy direnişinde gazi olan kahramanlardan biri olan Mustafa Uygun, yargılamanın devam ettiği mahkemeyle ilgili sanık ve müştekilere eşit davranılmadığını iddia etti. 2 buçuk senedir tedavisi devam eden Uygun, hala ağrılarının şiddetli devam ettiğini söyledi. Uygun görüntü ve fotoğraf kayıtlarına rağmen eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı ve kendisini vurduğunu iddia ettiği eski Yüzbaşı Mahmut Dağüstü'nün adil yargılanmadığını ve başta onlar olmak üzere tüm FETÖ'cülerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

“O akşam beni vuran askeri, vurmadan önce sağ çehresinden gördüm“

O akşam kendisini vurduğunu iddia ettiği eski Yüzbaşı Mahmut Dağüstü'nün eşgalini hem polise hem de savcılığa verdiğini söyleyen 15 Temmuz Gazisi Mustafa Uygun “O akşam beni vuran askeri, vurmadan önce sağ çehresinden gördüm. Siyah bereli, asker üniforması üzerinde olan 1.70 cm boylarında, esmer bir asker olduğunu gördüm. Sırtımdan vurdu beni. Tedavi görüyorum. 2 buçuk sene oldu ve ağrılarım hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Mahkeme olmadan önce yoğun bakımın 8'inci 9'uncu günlerinde polis geldi. Polise aynı şekilde ifademi verdim. Mahkeme aşamasında savcı beyin göndermiş olduğu polislere de aynın şekilde beni vuranın eşkalini belirttim “ dedi.

“Mürsel Çıkrıkçı'nın ve orada yargılanan subayların 9 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyorum “

Video kayıtları ve fotoğraflara rağmen eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın suçunu kabul etmediğini söyleyen Gazi Uygun “ En belirleyici şeylerden birisi başında siyah beresi olmasıydı. O bunu ‘Başımda siyah berem yoktu', ‘Ben o değilim' diyerek kabul etmedi. Hakim ona ‘Bak fotoğrafların var, video kayıtların var' diye soruyor. ‘Ben değilim' diye kabul etmiyor. Göz göre göre kameradaki fotoğraflarını, kayıtlarını inkar ediyor. Ben bunların ağır müebbetle yargılanmasını istiyorum. Orada 8 tane şehit var. 100'e yakın yaralı var. Mürsel Çıkrıkçı'nın ve orada yargılanan subayların 8 defa ve belki beni katarlarsa 9 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyorum“ şeklinde konuştu.

“Sanıklar davayı sulandırmaya çalıştığında avukatım söz istedi. Hakim vermedi “

Mahkeme sürecinde sanık ve müştekilere eşit davranılmadığını iddia eden Uygun, “Orada yargılamada sıkıntı oldu. Müştekilere söz hakkı verilmedi. Bunlar davayı sulandırmaya çalıştığında avukatım söz hakkı istiyor. Hakim vermedi. Mürsel Çıkrıkçı albay, okul komutanı ve aynı zamanda bu darbeyi yönetenlerden birisi. Bir şekilde ses kayıtları var. Beni vuran Mahmut Dağüstü'ne halka karşı kurşun sıktığı için ‘Alnından öpeyim. Mahmut'u getirin' diyor. Cumhurbaşkanımıza karşı ‘Onu aşağı indireceğiz, onun hükmü bitti' gibi söylemleri var “ dedi.

Başta eski Albay Mürsel Çıkrıkçı, eski Yüzbaşı Mahmut Dağüstü ve tüm FETÖ'cü askerlerin en ağır şekilde yargılanmasını isteyen Uygun, “Şu anda FETÖ'cülerin 370 tane yetim bıraktığı insanlar var. Bu yetimlerin bir şekilde annelerini babalarını şehit eden bu FETÖ'cülerin en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Bunların sistem tarafından kollanmamasını istiyorum. Müştekilere eşit şekilde davranılmasını istiyorum. Silivri'ye davaya gidiyorum. Gayet rahatlar. Sakız çiğniyorlar. Bacak bacak üstüne atıyorlar. El şakaları yapıyorlar. Biz onlar kadar rahat değildik orada“ dedi.