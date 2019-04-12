(Özel) 24 yaşındaki Elif kalp nakli bekliyor

İstanbul'da yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan 24 yaşındaki kalp yetmezliği hastası Elif Yaprakdal'a

kalp nakli yapılması gerekiyor. Hastanede yaşam mücadelesi veren Elif'in ailesi ve eşi çaresizce kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

Elif Yaprakdal, yaklaşık bir buçuk sene önce kalbinde yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaprakdal'a burada kalbinde ufak bir yara olduğu ve ilaç tedavisi uygulanacağı söylendi. Tedaviden olumlu sonuç alamayan genç kadın, yaklaşık 3 ay önce yine rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Doktorlar, bu sefer 24 yaşındaki kadına kalp yetmezliği teşhisi koyarak kalbinin bitmiş durumda olduğunu söylediler. Genç kadın, yaklaşık 1 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine yaşam destek ünitesine bağlandı. Yaklaşık 3 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Elif Yaprakdal'ın sağlığına kavuşması için kalp nakli olması gerekiyor. 5 yıldır evli olan Elif'in ailesi ile eşi nakil için uygun kalbin bulunmasını bekliyorlar.

“3 aydır yaşam savaşı veriyor”

Baba Turan Otluoğlu, “Kızım bir buçuk sene önce ufak rahatsızlık geçirdi. Biz de Kartal Koşuyolu'ndaki kalp damar hastanesine getirdik. Burada yattı çıktı. Bundan 3 ay önce kızım tekrar rahatsızlandı, hastaneye getirdik. Bize kalbin bittiğini söylediler. Kalbine makine taktılar. Şu anda makineyle yaşıyor. 3 aydır yaşam savaşı veriyor. 3 ay içinde kalp bulamadık, inşallah bundan sonraki zamanlarda duyarlı vatandaşlarımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anne Ayfer Otluoğlu ise, “Bir sene önce hasta oldu, Kartal Koşuyolu Hastanesinde tedavisine başladık. 3 ay önce de yine getirdik, kalbi bitmişti. Yaşam makinesine bağlı şu an, nakil bekliyor” dedi.

Elif Yaprakdal'ın eşi Soner Yaprakdal yardım istediklerini belirterek, “Biz 5 senelik evliyiz, yaklaşık bir, bir buçuk senedir hastaneyle uğraşıyoruz. Eşimin kalbinde rahatsızlığından dolayı geldik. Kalp yetmezliği teşhisi koydular. Şimdi 4 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sizlerden, duyanlardan, herkesten destek bekliyoruz, lütfen bize yardım edin” diye konuştu.