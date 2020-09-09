(Özel) 27 haftalık Asena bebeğin hayata tutunma mücadelesi

Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla yaşama tutunan ve hastanedeki 73'üncü gününde taburcu edilen Asena bebeğin annesi Özgül Arslan, “O ameliyattan çıkacağını hiç düşünmedim, çok küçük olduğu için beklemiyordum, çok mutluyum. Anlatılacak bir duygu değil, anne olmak gerekiyor” dedi.

Esenler'de yaşayan Mehmet ve Özgül Arslan çiftinin 3'üncü çocukları olan Sariye Asena, 27 haftalıkken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde erken doğumla dünyaya geldi. 935 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmasıyla aile büyük üzüntü yaşadı. Ardından aile, kızlarında 10 bin doğumda bir ya da iki kez görüldüğü belirtilen jejunoileal atrezi (ince bağırsağın bir bölümünün yetersiz oluşumu ve kesintiye uğraması) hastalığının olduğunu öğrendi. Bebekte çok sayıda atrezi (ince bağırsakta farklı bölgelerde çok sayıda gelişmeyen alan) olması ve prematüre olması yaşama şansını düşürürken, şehir hastanesinde yenidoğan yoğun bakım uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Merih Çetinkaya ve ekibi minik bebeğin sağlığına kavuşturulması için hemen tedaviye başladı.

Asena bebek 73'üncü gününde taburcu edildi

Dünyada özellikle prematüre bebeklerde ender görülen hastalık nedeniyle gördüğü tedavilerin ardından kuvözdeki 8'inci gününde Asena bebek ameliyata alındı. Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Melih Akın ve hastane ekibinin Asena'nın küçük bedenine yaptığı büyük ameliyat başarılı geçti. Ardından küçük bedeniyle yaşam mücadelesi veren minik Asena için uzun bir tedavi süreci sürdürüldü. Mehmet ve Özgül Arslan çifti iki çocuğuyla umutla Asena bebeğin iyileşerek evlerine gelmesini bekledi. Ailesinin bir an olsun hastaneden ayrılmadığı bebekle hemşireler de yakından ilgilendi. Yaklaşık 2 buçuk aylık sürecin ardından Asena bebek, hastanedeki 73'üncü gününde 2 kilogram ağırlığında taburcu edildi. Bağırsağındaki problem giderilen bebeğin ailesi ise çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Yaşadıkları zorlu süreci anlatan, zaman zaman bebeğinin evine gelemeyeceğini düşündüğünü ifade eden anne, o zorlu süreci anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“O ameliyattan çıkacağını hiç düşünmedim”

Bebeğinin iyileşmesini 73 gün boyunca umutla beklediklerini ifade eden anne Özgül Arslan, “İlk doğduğu zaman o ameliyattan çıkacağını hiç düşünmedim. Çünkü çok küçük olduğu için beklemiyordum, çok mutluyum. Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Diğer çocuklarımda böyle bir şey yaşamadım. Bugün 73'üncü gün. Kardeşleri de heyecanla bekliyorlardı, odasını hazırladık. Anlatılacak bir duygu değil, anne olmak gerekiyor” diye konuştu.

“Çok iyiyiz, mutluyuz, eve dönüyoruz”

Kızını evine götürebileceği için çok mutlu olduğunu söyleyen baba Mehmet Arslan, “Önce bilmiyorduk Türkiye'de değil, dünyada çok ender görülen bir hastalık. Ameliyat olması gerektiği, bu ameliyattan çıkamayabileceği söylendi. Çok şükür bugün çok iyiyiz, mutluyuz eve dönüyoruz. Kardeşleri de merak ediyordu. Annesinin sürekli uykuları kaçtı, bazen kalkıp nasıl olacak acaba eve gelebilecek mi diye düşündü” dedi.

“Çok daha nadir gözüktüğünü biliyoruz”

Bebeğin yaşama tutunması için ekibiyle büyük çaba gösteren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, “Bebeğimiz 27'nci gebelik haftasında 935 gram olarak doğdu. Prematüre olması ve solunum sıkıntısı nedeniyle yatırmıştık. Ancak izlemde hem safralı kusmaları hem de gaita çıkaramaması nedeniyle bu bebekte bağırsak gelişimiyle ilgili bir problem olabileceğinden şüphelenerek sekizinci gününde ameliyata verdik. Başarılı bir ameliyatın arkasından da bebeğimizi bugün 73'üncü gününde taburcu etmeyi başardık. Bu prematüre doğan bir bebekte gerçekten çok ender görülen tablolardan bir tanesi. Bebeğimizin bunca sıkıntılı tablosuna ve cerrahi vaka olmasına rağmen beyinde hiçbir kanama olmaksızın, diğer organlarında bir etkilenme olmaksızın taburcu ediyoruz. Bu vakanın en önemli özelliği normalde tüm bebekler arasında on binde bir-iki sıklığında görülen bu doğumsal hastalığın bizimki gibi bin gramın altında bir bebekte çok daha nadir gözüktüğünü biliyoruz. Dünya genelinde bununla ilgili bir vaka bildirilmediğini de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Başarılı bir anesteziyle beraber ameliyatı gerçekleştirdik”

Şehir hastanesinde çocuk cerrahi uzmanı olarak görev yapan ve Asena bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Melih Akın ise, minik bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 73'üncü günde bebeği ailesiyle buluşturduklarına dikkat çeken Akın, “Anne karnında bağırsak gelişiminin kesintiye uğraması nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık olduğu tanısını koyduk. Hastayı 8 günlükken ameliyat ettik. Başarılı bir anesteziyle beraber ameliyatı gerçekleştirdik. Bu hastalıklar çok enderdir” ifadelerini kullandı.