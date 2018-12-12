(Özel) 30 bin lira değerinde kış lastiği çalan hırsızlar kamerada

Sultangazi'de bir lastikçiyi soymak için 3 kez gelen hırsızlar son denemelerinde yaklaşık 30 bin lira değerinde kış lastiği çaldılar. Dükkan sahibi Muhammet Aksu, “Geceleri uyku uyuyamıyorum. 1'de, 3'te, 6'da telefonumun alarmını kuruyorum, gece kalkıyorum dükkanımın kameralarına bakıyorum” dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücüler için kış lastiği zorunlu hale gelirken, hırsızlar da gözünü kış lastiklerine dikti. Sultangazi'de iddiaya göre hırsızlar oto lastik dükkanını soymayı 3 kez denediler. Hırsızlar son denemelerinde lastikçiye girebildiler. Lastikçinin kepenklerini geldikleri minibüsle çarparak açmaya çalışan hırsızlar son denemelerinde kepengi açmayı başardı. Açılan kepenkten içeri giren hırsızlar, içerideki yaklaşık 70 takım kış lastiğini çalarak minibüse yükledi. Sabah saatlerinde dışarıda insanlar varken hırsızlık yapan zanlılar, çaldıkları lastiklerle birlikte olay yerinden kaçtı. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüste lastikçiye yaklaşıyor. Ardından kepengi kesen hırsızlar lastikleri alarak minibüse yüklüyorlar.

Yaklaşık 30 bin lira zararının olduğunu söyleyen dükkan sahibi Muhammet Aksu, geceleri uyuyamadığını ve aralıklarla alarm kurarak dükkanını izlediğini söyledi. Aksu, “Bir sabah saat 8'de bir araçla geliyorlar. Dışarıdaki kepengimi araçla itiyorlar. Bunlar 3-4 kişi. Dükkanıma giriyorlar, kepengimi kırıyorlar, buradan 60-70 takım lastiğimi alıyorlar. Yaklaşık 25-30 bin liralık lastiğimi alıyorlar. Bu ilk sefer olmadı. Üçüncü olay” dedi.

“Geceleri uyku uyuyamıyorum”

Yıllardır biriktirdiğini bir gecede kaybettiğini söyleyen Muhammet Aksu, “Bu konuda esnaf olarak çok şikayetçiyim. Geceleri uyku uyuyamıyorum. 1'de 3'te 6'da telefonumun alarmını kuruyorum, gece kalkıyorum dükkanımın kameralarına bakıyorum. 10 sene 15 senede biriktirdiğim emeğimi bir akşamda alıp gidiyorlar. Halk olarak, esnaf olarak kesinlikle uykularımız kaçmıştır. Bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.

“10 yıllık çalıştığım resmen havaya gitti”

Dükkan sahibinin oğlu Murat Aksu, “Burada yaklaşık 1 ay içerisinde dükkanımızı zorladılar. Girmeye çalıştılar. Son olan olayda saat tam 8'e 5 kala, insanların vızır vızır geçtiği saatte oluyor. Hırsızlığın olduğu saatte burada 5 tane servis aracı yolcu indiriyor ama hırsızlar rahatsız olmuyor. İnsanlar artık saat 8'de bu hırsızlığı yapmaya cesaret bulabiliyorlar. Ben 3 dakika daha erken gelsem dükkanıma hırsızlarla karşı karşıya geleceğim. Gerçekten çok mağdur durumdayız” şeklinde konuştu.