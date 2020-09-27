(Özel) 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar

Beşiktaş'ta gece saatlerinde iki kişi 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Dikilitaş Toğrul Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde iki kişi gözüne kestirdikleri park halindeki bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Yaklaşık 30 saniye içinde değeri 30 bin TL olan motosikletin kilidini kıran şahıslar ardından motosiklete binip kayıplara karıştı. Motosiklet sahibi Salih Zeki İnce sabah uyandığında çok sevdiği motosikletini yerinde bulamayınca hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler güvelik kamerasına yansıyan görüntüleri alarak motosikletin bulunması için çalışmalara başladı.

"25-30 saniyede 25-30 bin TL'yi alıp gittiler"

Motosiklet sahibi Salih Zeki İnce yaşanan olayı anlattı. Eli ayağı olarak gördüğü motosikletinin çalınmasının kendisini eksik hissettirdiğini belirten İnce, "Motosiklet evimin önünde park halindeydi. Sabah uyandığımda yerinde yoktu. Polisler takip sürecinde halen bulunamadı. Değeri 25-30 Bin TL neredeyse bir araba parası. Borcu yeni bitmişti tam keyfini çıkartacakken böyle bir olay başıma geldi. Satıp bir araba alma hayalim vardı. Açıkçası çok ilgilenilen bir konu olmuyor bu motor hırsızlıkları. Hırsızların da tercih sebebi bu. Motosiklet hırsızlığı çok yaygın olmaya başladı başkaları da mağdur olmaması adına bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Biz motorcular için motosiklet çok farklı bir olay o bizim elimiz ayağımız. Şu anda kendimi çok eksik ve kötü hissediyorum. İki kişi motosiklet ile geliyor 25-30 saniyede kilidi kırıp alıp gidiyorlar. Yani, 25-30 saniyede 25-30 bin TL'yi alıp gittiler" dedi.

O anlar güvelik kamerasına yansıdı

Gece saatlerinde motosikleti çalan kişilerin o anları çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin farklı bir motosikletle geldikleri ve saniyeler içinde kilidi kırıp, motosiklete atlayıp gittikleri göründü.