(Özel) 5 aylık Kadir'in imdadına itfaiye yetişti

Sultangazi'de 5 aylık bebeğiyle birlikte evde olan kadın, bebeğinin yanından başka bir odaya geçtiği sırada oda kapısı kilitlendi. Odada kilitli kalınca annesini göremediği için ağlayan bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aylık Kadir bebekle annesi Sevilay Sevinç evde birliktelerdi. Anne Sevinç çamaşır asmak için bebeğinin yanından başka bir odaya geçti. Bu sırada cereyan yapıp birden kapanan kapı kilitlendi. Kapanan kapıyı açmak için çok uğraşan anne başaramayınca komşularından yardım istedi. Yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonucu komşuları da kapıyı açamadı. 5 aylık Kadir bebek annesini göremeyince uzun süre ağladı. Bebeğinin ağladığını duyan anne itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla eve girerek kilitlenen kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla anne Sevilay Sevinç bebeğine kavuştu.

İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ettiklerini söyleyen Muhammet Nuri Balıkçı isimli vatandaş, “Herhalde evdeki bayan balkona çıktı çamaşır veya başka bir şey asmak için. Diğer odada bebeği kaldı. Bu taraftaki odanın kapısı cereyan yaptığı için kilitleniyor. Kilit yerinden mi oynuyor ne oluyorsa açamıyor. Açamayınca bebek öbür tarafta hüngür hüngür ağlıyor. Kilitli kalıyor kadın da bu tarafta. Çok uğraştık ama açamadık. Allah razı olsun itfaiye geldi. İçeride küçük bebek vardı. 1 yaşında bile değil” dedi.