İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) 5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu

İstanbul Sultanbeyli’de 3’ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu.

İstanbul Sultanbeyli'de 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu. Kadınların marketten alışveriş yapıyormuş gibi topladığı ürünleri çaldıkları anlar marketlerin güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli'de organize olan 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi ilçede bulunan market sahiplerini canından bezdirdi. Hırsızlık çetesinin bir üyesi önce markete gelip inceleme yaptı. Daha sonra ise çetenin kadın üyeleri alışveriş yapıyormuş gibi markete girerek ellerine aldıkları sepeti doldurmaya başladı. Çıkış kapısında güvenlik önlemi olduğunu bilen hırsızlardan biri dışarıda bekledi. Market içerisindeki hırsızlar sepetleri doldurunca, dışarıda bulunan şüpheli kapıyı açtı. Dikkat çekmeden sepetteki ürünleri arkadaşına veren hırsızlar, daha sonra hızlı bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. İlçeye dadanan çete aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soyarken, yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.