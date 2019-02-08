(Özel) 89 yaşındaki Zeytinburnulu Servet amca tek parti dönemini anlattı

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı 89 yaşındaki kanaat önderi Servet Akşahin, AK Parti'ye duyduğu sevgiyi ve tek parti dönemini tarihten notlarla aktardı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Zeytinburnu'nu dinleyen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnaf ziyaretleri kapsamında Malatyalılar kanaat önderi 89 yaşındaki Servet Akşahin ve 73 yaşındaki Süleyman Akay ile karşılaştı. Arısoy, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana Akşahin'in edindiği tecrübeyi ilgiyle dinledi.

“Oyumu 10 trilyon verseler başkasına vermem”

Arısoy'u sıcak bir sohbetle karşılayan 73 yaşındaki Süleyman Akay, Necmettin Erbakan'ın ardından Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye başladığını ifade etti. AK Parti'ye olan sevgisini “Anadan doğma AK Partiliyim” sözleriyle anlatan Akay, “10 trilyon verseler oyumu başkasına vermem” şeklinde konuştu.

“Camileri hapishane yaptılar, ahır yaptılar”

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye gönülden bağlı olduğunu söyleyen Akşahin, “Bizi kesseler kanımız ak ak diye akacak. Rabbim şahittir. Ben 89 yaşındayım. Gel burada öl dese gideceğim. Çünkü Cumhuriyet dönemini ben yaşadım. Bir keçiye 60 kuruş vermedikleri için gelip adamın hamur leğenini götürdüklerini biliyorum. Ne çileler çektik. Camileri hapishane yaptılar. Ahır yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Sırt çevirmek, görmemek nankörlüktür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek sözlerine devam eden Akşahin, “Dünyanın hiç bir yerinde demokratik ve cumhuriyet yönetiminde dünyada görülmüş bir şey değil. İçeride hainlerle dışarıda düşmanlarla uğraştı. Bu adam ülkenin haritasını değiştirdi. Buna sırt çevirmek, görmemek nankörlüktür. Şeytan huzur-u ilahiden nankörlüğünden kovuldu. Allah'ın izniyle iyi olacak” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde ailesiyle birlikte Arısoy'u destekleyeceğini ifade eden Akşahin, “Dünyanın hiçbir yerinde bir millet, kanı bozuk ne kadar olursa olsun, hükumetine, devletine, ‘Silah yapma, uçak yapma tünel yapma' diyemez. Yüzde 46.8 hayır dedi. Arkanızda büyük bir güç var. Yalnız bu aileden 35 kişiyi ben AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığına kaydını yaptırdım. Süleyman Akay'ın en az Zeytinburnu'nda 70-80 tane oyu var” dedi.