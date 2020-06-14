(Özel) ‘Adada nostalji yaşatmak istiyorum' dedi, faytonundan vazgeçmedi

Büyükada'da atların faytona sürülmesine son verilmesine rağmen 6 faytoncu, faytonlarını satmadı. 30 yıldır bu işi yaptığını söyleyen bir faytoncu, “Büyükada, faytonlar kalktığından beri hayalet şehre dönmüş durumda. Bizim derdimiz, bu adada nostalji yaşatmak” dedi.

Adalarda faytona sürülen atlar ruam hastalığı sebebiyle tartışma konusu olmuş ve atların faytona sürülmesine son verilmişti. Adalarda elektrikli faytonların kullanılacağı açıklandı. Ardından 277 adet fayton İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Ancak 6 faytoncu faytonlarını satmadı.

“Adada nostalji yaşatmak istiyoruz”

Faytonunu satmayan Şahin Tuntel, 30 yıldır faytonculuk yaptığını söyleyerek, “Adalarda 277 fayton vardı. Şu anda biz sadece 5 arkadaşla beraber 6 tane faytonumuzla adada direniyoruz. Bu nostalji, bu kültürü yok etmemeye çalışıyoruz. Çünkü bizim derdimiz nostaljiyi bu adada yaşatmak. Bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz, bu konuda herkesten yardım bekliyoruz. Adalı insanlar da bundan hoşnutluk duyuyor çünkü bu geleneğin, bu tarihin bir anda bitirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden istediğimiz tek şey burada rahatça şu kültürü yaşatabilmek” dedi.

“Faytonlar kalkınca hayalet şehre döndü”

Tuntel, “Büyükada şu anda gördüğünüz gibi hayalet şehre dönmüş durumda. Faytonlar kalktığından beri adada hiçbir canlılık veya turist kalmadı. Adalarda toplamda 277 tane fayton var. Heybeliada, Büyükada ve Burgazada olmak üzere. Şu anda toplam kalan fayton sayısı altı tane. Bunlar da gerçekten adayı seven ve adada yaşayan, çoluk çocuğunu ikamet ettiren, bu kültürü yaşatmak isteyen insanlardan ibaret” diye konuştu.

“Faytonla ulaşım dünyada tek örnekti”

“Bu kadar turist çeken, bu kadar ilgi gören bir sektörü bir anda bitirmek akıl alacak iş değil” diyen Tuntel, “Dünyada faytonla ulaşım bir tek bu adalarda vardı. Bu dünyada tek bir örnekti, ona da sahip çıkamadık. Benim atlarım da şu anda İSPARK'ın aldığı atların içerisinde kalıyorlar. 6 aydır bu hayvanlar içeride hapis kalmış gezemiyorlar, dolaşamıyorlar. O yüzden her konuda bir sıkıntı yaşıyoruz hem hayvanlar açısından hem de ada ve kültür açısından burada bir sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Adalarda yaklaşık 5 bin adet akülü araç olduğunu söyleyen Tuntel, “Sonuçta dört tekerlekli radyasyon saçan bir araç, fosil yakıtlı bir araç. Biz diyoruz ki bizim 6 tane faytonumuz kalmış. Biz bunu nostalji olarak burada da yaşatmak istiyoruz” dedi.