(Özel) Adalar'da 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 30 yıl hapis

Adalar'da 3 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu ‘benimle birlikte olacaksın' diyerek tehdit edip cinsel istismarda bulunan İ.K., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 30 yıl hapse çaptırıldı. Sanık, kararla birlikte tutuklandı.

Adalar'da 8 Mayıs 2017 tarihinde 14 yaşında olan D.C., E.İ. ve F.İ.'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuksuz sanık katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık İ.K.'nın mağdure D.C.'yi ‘benimle birlikte olacaksın yoksa C.T. ile yaptıklarını babana anlatırım' diyerek tehdit ettiği, bundan korkan mağdurenin kabul ettiği, sanığın D.C.'yi başka bir odaya alarak kapıyı kilitlediği, küçük kızın direnmesine rağmen D.C. ile zorla cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı. Sanık İ.K.'nın 15 yaşından küçük çocuğa karşı zorla ‘cinsel istismar' ve ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını istendi. Savcı, diğer sanıklar hakkında ise delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü: 'Suçlamayı kabul etmem'

Duruşmada son sözü sorulan sanık İ.K., “Ben atılı suçlamayı kabul etmem” dedi. Diğer sanıklar da söz alarak beraatlerini istedi.

30 yıl hapse çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K.'yı 15 yaşından küçük olan mağdure D.C.'ye yönelik eyleminden dolayı “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıl hapse çarptırdı. Sanığın eylemini cebir ve tehdit altında işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı artırarak sanığın 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kararla birlikte tutuklandı

“Cinsel amaçlı cebir ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 6 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık İ.K., verilen ceza miktarı gereğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 sanık hakkında beraat kararı

Diğer sanıklar T.K., S.B., M.B. ve C.T. hakkında ise “cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediklerine dair mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adalar'da 8 Mayıs 2017 tarihinde, İ.K.(32)'nın ‘benimle birlikte olacaksın' diyerek tehdit ettiği 14 yaşındaki mağdure D.C.'ye cinsel istismarda bulunduğu, mağduru C.T.(24)'nin evinde zorla tuttuğu anlatılmıştı.

Sanıklar S.B(42), T.K.(32) ve M.B.(56)'nin mağdureler E.İ. ve F.İ.'ye karşı cinsel tacizde bulunduğu belirtilmişti. İddianamede, şüpheliler İ.K., C.T., M.B., S.B. ve T.K. hakkında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 15 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istenmişti.