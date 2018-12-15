(Özel) Afrikalı göz doktorlarına Türkiye'de eğitim

İstanbul'da Afrikalı göz doktorlarının katarakt cerrahisi uygulamalarını öğrenerek kendi ülkelerinde de hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi. Programa katılan Afrikalı göz doktorları eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Afrika'nın en temel sorunlarından olan önlenebilir körlük ve buna bağlı gelişen katarakt sorunlarıyla mücadele amacıyla, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ile Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) öncülüğünde 2008 yılında Önlenebilir Körlükle Mücadele İttifakı (AFAB) oluşturuldu. Bu ittifak kapsamında 12 Afrika ülkesinden 25 oftalmoloji uzmanı doktora, İstanbul'da 6 eğitim ve araştırma hastanesinde 4 hafta süren eğitim programı yapıldı.

19 Kasım-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşen eğitimin bir ayağı da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'nde Doç. Dr. Banu Açıkalın ile ekibi tarafından verildi.

Katarakt başta olmak üzere çeşitli önlenebilir körlük sorunlarında Türk hekimlerinin uygulanan tedavi metotlarını Afrikalı meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirmeleri ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmalarının planlandığı eğitimde Afrikalı uzmanlar, bulundukları hastanelerde göz muayenelerinin yanı sıra katarakt operasyonlarına gözlemci olarak katıldı.

Eğitimi veren Doç. Dr. Banu Açıkalın, “Afrika'da önlenebilir körlük ve katarakt ile sorunlarla mücadele etmek amacıyla İslam Kalkınma Bankası ve Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu tarafından 2008 yılında önlenebilir körlükle mücadele ittifakı kurulmuştur. Bu ittifakın en büyük üyelerinden biri de ülkemiz olarak Sağlık Bakanlığı olarak bizleriz. Bu bağlamda Afrika'daki 12 ülkeden 25 göz hastalıkları uzmanı Türkiye'ye davet edilmiştir. Ve bu kişilere burada 19 Kasım ve 14 Aralık tarihleri arasında bir eğitim programı düzenlenmiştir. Bu programın içeriğinde katarakt cerrahisi ile ilgili eğitim verilmektedir. Gerek teorik gerek simülasyon ve gözlemci olarak ameliyatlara katılmaktadırlar. Burada amaçlanan bu uzmanların bu eğitimi alıp kendi ülkelerine döndükleri zaman hastalara cerrahi ve yaklaşım olarak faydalı olmaları ve oradaki hastalara umut ışığı olmasıdır. Bu proje tamamen insani bir projedir" dedi.

"Güzel izlenimler bıraktı"

Moritanyalı Doktor Mohameden Abe, "Çok şey öğrendik burada. Değişik ameliyat şekilleri gördük. Buradaki organizasyon çok mutlu etti bizi. Çok güzel izlenimler bıraktı bizde" şeklinde konuştu.

Çad'dan gelen Doktor Tyau Harba ise "Bana eğitim veren bütün şeflerime teşekkür ediyorum. Burada çok şey öğrendik. Katarakt üstündeki bütün ameliyatları öğrenme şansımız oldu. Her şeyden önce Sağlık Bakanlığına buradaki İslam Kalkınma Bankasına, personeline, Banu hocaya çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu fırsatı verdikleri için çok çok mutluyuz. Umarım bu birlik devam eder. 5 yıllık projemiz devam eder. İnşallah daha da uzun devam eder" ifadelerini kullandı.

Afrikalı göz doktorlarına eğitimleri sonunda sertifikaları dağıtıldı.

"İnsani amaçlı bir proje"

Türkiye'nin de başlıca ortakları arasında yer aldığı AFAB, özellikle Afrika'da mali imkanı olmayan hastaların tedavi edilebilir durumda olan göz rahatsızlıklarına çözüm bulmak amacıyla geliştirilen insani amaçlı bir proje. AFAB'ın projesi kapsamında hedef olarak belirlenen 13 Afrika ülkesinde (Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Komorlar, Nijer, Somali ve Togo) ücretsiz göz taramaları ve katarakt ameliyatları ile sağlık hizmeti alamayan vatandaşlara destek olunması planlanıyor. Bu sayede Afrika kıtasında günden güne artan görme bozukluğu yaşayan hasta sayısının da azaltılabileceği ve bu ülkeler üzerinde oluşan finansal yükün hafifletilebileceği düşünülüyor.