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(Özel) Ağaçtan düşen yavru karga için belediye ekipleri seferber oldu

Gaziosmanpaşa İsmail Hakkı Demir Parkı’nda ağaçtan düşen yavru karga için Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Gaziosmanpaşa İsmail Hakkı Demir Parkı'nda ağaçtan düşen yavru karga için Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri seferber oldu. Ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında yavru kargayı annesinin bulunduğu yuvasına kavuşturdu.


Gaziosmanpaşa İsmail Hakkı Demir Parkı'nda bir yavru karganın ağaçtan düşmesi üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine Belediye tarafından parka Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler gönderildi. Yavru kargaya müdahale eden hekimler, karganın yara almadığını ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını tespit etti. Ardından yavru kargayı yuvasına ve annesine ulaştırmak için seferberlik başladı. Ancak yavru karganın düşmenin etkisiyle korkudan uçamaması ve annesinin de ekiplere saldırmasından dolayı bu pek mümkün olmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri tarafından bölgeye İBB itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yavru kargayı güvenle yuvasına ulaştırdı.

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